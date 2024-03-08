9 Марта 2024
RU

Гвардиола назвал главных конкурентов "Манчестер Сити" в борьбе за трофей Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2024 10:40
Гвардиола назвал главных конкурентов "Манчестер Сити" в борьбе за трофей Лиги чемпионов

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген».

«Мы конкурируем с «Реалом» и «Баварией». Я не знаю, с кем нам предстоит встретиться в четвертьфинале, это вопрос выжидания. Важно то, что семь лет подряд мы находимся здесь, в четвертьфинале», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда.

Манчестер Сити (Англия) - Копенгаген (Дания) - 3:1

1:0 Аканджи – 5' 2:0 Альварес – 9' 2:1 Эльюнусси – 29' 3:1 Холанд – 45+3'

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры - в 19:45.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Месси и Суарес спасли "Интер Майами" - ВИДЕО
8 Марта 09:55
Мировой футбол

Месси и Суарес спасли "Интер Майами" - ВИДЕО

"Интер Майами" вышел на первую игру 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Обамеянг вошел в историю Лиги Европы
8 Марта 09:00
Мировой футбол

Обамеянг вошел в историю Лиги Европы

Габонский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира
Команда Махира победила, мир в Амстердаме - ВИДЕО
8 Марта 02:07
Мировой футбол

Команда Махира победила, мир в Амстердаме - ВИДЕО

Сегодня стартовала 1/8 финала Лиги Конференций
"Ливерпуль" забил 5 голов, "Милан", "Рома" и "Марсель" - по 4 - ВИДЕО
8 Марта 01:59
Мировой футбол

"Ливерпуль" забил 5 голов, "Милан", "Рома" и "Марсель" - по 4 - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы
У МЮ есть 20 кандидатов на замену тен Хагу. От безумного возвращения Моуриньо до ставки на Зидана
7 Марта 23:21
Мировой футбол

У МЮ есть 20 кандидатов на замену тен Хагу. От безумного возвращения Моуриньо до ставки на Зидана

Богатый клуб - богатый выбор
Забивные защитники, вундеркинд и молодой тренер: кто ведет "Байер" к чемпионству
7 Марта 22:01
Мировой футбол

Забивные защитники, вундеркинд и молодой тренер: кто ведет "Байер" к чемпионству

Рассказываем о главных героях "фармацевтов" на пути к успеху

Самое читаемое

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым