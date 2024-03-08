Гвардиола назвал главных конкурентов "Манчестер Сити" в борьбе за трофей Лиги чемпионов

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген».

«Мы конкурируем с «Реалом» и «Баварией». Я не знаю, с кем нам предстоит встретиться в четвертьфинале, это вопрос выжидания. Важно то, что семь лет подряд мы находимся здесь, в четвертьфинале», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

06 марта 2024, среда.

Манчестер Сити (Англия) - Копенгаген (Дания) - 3:1

1:0 Аканджи – 5' 2:0 Альварес – 9' 2:1 Эльюнусси – 29' 3:1 Холанд – 45+3'

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры - в 19:45.

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