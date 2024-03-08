Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в историю Лиги Европы.

İdman.biz сообщает, что габонский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, который ранее назывался Кубком УЕФА.

Обамеянг, забивший два гола в первой игре 1/8 финала против «Вильярреала» в Лиге Европы, улучшил результат своего шведского коллеги Хенрика Ларссона. Оба форварда перед этой встречей забили по 31 мячу. Пьер-Эмерик, увеличивший количество своих голов до 33, стал единоличным лидером в этой категории.

Отметим, что «Марсель» победил со счетом 4:0.

İdman.biz