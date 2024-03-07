Лига Конференций: "Фенербахче" сыграет на выезде, команда Эмрели - дома

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги Конференций.
Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр пройдут 8 матчей.
Турецкий клуб «Фенербахче» встретится с «Сен-Жилуазом» в Бельгии. Загребское «Динамо», за которое выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет ПАОК.
Отметим, что ответные матчи стадии 1/8 финала пройдут 14-го числа.
Лига Конференций
1/8 финала
21:45. «Аякс» - «Астон Вилла»
21:45. «Мольде» - «Брюгге»
21:45. «Штурм» - «Лилль»
21:45. «Олимпиакос» - «Маккаби» Тель-Авив
00:00. «Сен-Жилуаз» - «Фенербахче»
00:00. «Динамо» Загреб - ПАОК
00:00. «Маккаби» Хайфа - «Фиорентина»
00:00. «Серветт» - «Виктория»
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