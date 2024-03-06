Анчелотти грозит тюремное заключение

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть арестован.

Как сообщает İdman.biz, прокуратура Мадрида потребовала приговорить его к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Это связано с тем, что итальянский специалист скрыл от налоговой инспекции более 1 млн евро в 2014-15 годах. В отчетах Анчелотти показывал только зарплату, которую он получал от клуба, и скрывал доходы, полученные им от других организаций.

Отметим, что Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он был главным тренером мадридской команды в сезонах 2013-15.

İdman.biz