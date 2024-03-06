Новый рекорд в Лиге чемпионов

«Бавария» забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, этого показателя представитель Мюнхена достиг во встрече с «Лацио».

Юбилейный характер имел второй гол немецкого клуба, выигравшего дома 3:0 в ответном матче. Автором этого мяча был Томас Мюллер.

«Бавария» вошла в историю турнира как первая команда, забившая 100 голов в 1/8 финала. Немцы увеличили этот рекорд до 101.

Благодаря этой победе «Бавария» вышла в 1/4 финала в 12-й раз за последние 13 лет. Мюнхенская команда оступилась лишь в сезоне 2018/19. Тогда «Ливерпуль» остановил их в 1/8 финала - 0:0, 1:3.

Отметим, что в первом матче с "Лацио" "Бавария" проиграла со счетом 0:1.

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