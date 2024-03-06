Разгром в Мюнхене, победа "ПСЖ" и на выезде - ВИДЕО

Стартовали ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, сегодня определились первые четвертьфиналисты турнира.

«Бавария» и «ПСЖ» вышли в следующий этап в поединках представителей «большой пятерки». Мюнхенский клуб с лихвой компенсировал домашнее поражение от «Лацио» 0:1 - 3:0.

«Реал Сосьедад» встречался с «ПСЖ» в Испании. Французский клуб победил на выезде со счетом 2:1. Мбаппе оформил дубль и сыграл большую роль в успехе.

Отметим, что сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала, а остальные матчи пройдут 12-13.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные игры

5 марта

00:00. «Бавария» – «Лацио» – 3:0



Голы: Кейн, 39; 66. Мюллер, 45+2.

Первая игра – 0:1

00:00. «Реал Сосьедад» – ПСЖ – 1:2



Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15; 56

Первая игра – 0:2

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