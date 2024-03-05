Трансферный дайджест

«Реал» сможет переманить к себе топового защитника



Слухи, сплетни и большие деньги - İdman.biz представляет очередной трансферный обзор от livesport.ru.



Арчи Браун

«Гент», защитник, 21 год

Этот защитник сходу стал одним из ключевых в бельгийской команде и уже этой зимой приковал внимание нескольких топ-клубов Европы. Браун вполне может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным издания The Guardian, за игрой защитника следит «Челси», который планирует связаться с руководством «Гента» по поводу возможного перехода. Сумма трансфера может составить 15 млн. фунтов.

Отмечается, что боссы «синих» хотят найти замену Бену Чилуэллу, который занимает такую же позицию в «Челси» и явно не опраздывает ожидания.

К тому же, в услугах Брауна также заинтресованы «Милан» и «Ювентус». Эти итальянские клубы также будут бороться за подписание защитника.

В нынешнем сезоне Браун провел 19 матчей за «Гент» и отметился одной результативной передачей.

Наш прогноз: Браун пополнит состав «Челси».

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 23 года

Этот защитник находится на грани ухода из «Баварии». Дэвис точно является одним из топовых игроков обороны в Европе, который будет иметь спрос в других клубов.

По информации Bild, «Реал» следит за игрой Дэвиса, планируя заполучить защитника в ближайшее трансферное окно, но в переговорах с «Баварией» появились некоторые проблемы.

Дело в том, что «Бавария» хочет получить за этот трансфер не менее 70-и млн. евро, тогда как «Реал» не планирует платить мюнхенцам более 40 млн. евро.

Если боссам «сливочных» не удастся договориться с «Баварией», то клуб может дождаться лета 2025-го года. Именно тогда Дэвис может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Дэвис точно покинет «Баварию» и перейдет в «Реал».

Ашраф Хакими

ПСЖ, защитник, 25 лет

Этот футболист на протяжении нескольких лет отличается максимально надежной игрой в обороне и удачными подключениями в атаке. Неудивительно, что один из топ-клубов Европы хочет подписать игрока.

По данным журналиста Марио Кортеганы, руководство «Реала» рассматривает возможности подписать Хакими. Не факт, что это получится сделать в летнее трансферное окно.

Дело в том, что у Хакими заканчивается действующий контракт до лета 2026-го года и боссы ПСЖ не планируют расставаться с защитником.

Руководство «сливочных», в свою очередь, могут провернуть такую же схему, как и с Альфонсо Дэвисом. «Реал» может уговорить Хакими не продлевать контракт с ПСЖ и переманить к себе уже на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей за парижан в Лиге 1, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Хакими продолжит выступать за ПСЖ.

Давид Раум

«Лейпциг», защитник, 25 лет

Этот футболист уже несколько сезонов является одной из ключевых фигур в «Лейпциге». Летом этого года несколько топ-клубов Европы точно будут вести борьбу за подписание Раума.

Как сообщает журналист Экрем Конур, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» будут претендовать на защитника предстоящим летом. Скауты этих клубов активно следят за Раумом.

Помимо немецких клубов защитником интересуются также несколько клубов английской Премьер-лиги, которые пока неизвестны.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Раума оценивается в 17 млн. евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Лейпциг» в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Раум перейдет в «Баварию».

Марк-Андре тер Стеген

«Барселона», голкипер, 31 год

Немецкий вратарь уже давно стал 1-м номером в воротах «сине-гранатовых», выдерживая высокий уровень игры на протяжении 5-6 лет. Уже предстоящим летом тер Стеген может перебраться в другую лигу.

По информации издания Mundo Deportivo, в услугах голкипера «Барселоны» заинтересован клуб из Саудовской Аравии, который пока что остается в тени.

Действующий контракт тер Стегена с «Барселоной» рассчитан до лета 2028-го года. Саудовскому клубу придется заплатить много денег, если он хочет приобрести немца.

Ранее тер Стеген уже изъявлял желание закончить карьеру именно в «Барселоне». Напомним, что голкипер перенес операцию в нынешнем сезоне, пропустив немало матчей.

В нынешнем сезоне тер Стеген провел 17 матчей за «Барселону» в Примере, в которых пропустил 17 голов.

Наш прогноз: Тер Стеген продолжит выступать за «Барселону».

İdman.biz