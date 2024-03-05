Лига Чемпионов: "Бавария" хочет реванша, "ПСЖ" сыграет на выезде

Сегодня начнутся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся два матча.

В этих матчах встретятся представители «большой пятерки». Они определят обладателей первых путевок в 1/4 финала. «Бавария» дома встретится с «Лацио». Представитель Германии постарается взять реванш за поражение с минимальным счетом.

«Реал Сосьедад» встретится с «ПСЖ» в Испании. Французский клуб выйдет на защиту преимущества, добытого в первой встрече.

Отметим, что два матча 1/8 финала пройдут 6 марта, остальные - 12-13 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные игры

5 марта

00:00. «Бавария» — «Лацио».

Первая игра – 0:1

00:00. «Реал Сосьедад» — ПСЖ.

Первая игра – 0:2

İdman.biz