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Хави может быть уволен в случае поражения от "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов - AS

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2024 14:25
Хави может быть уволен в случае поражения от "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов - AS

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен со своего поста в случае, если сине-гранатовые не смогут выиграть у «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 12 марта. Об этом сообщает AS.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, для руководства каталонского клуба крайне важно, чтобы он прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, поскольку это влияет на статус клуба, а также позволяет выручить дополнительные средства.

Напомним, в первом матче 1/8 финала этого турнира команды сыграли со счётом 1:1.

«Барселона» сыграет с «Наполи» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В конце января Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в связи с тем, что клубу нужен новый вектор развития.

İdman.biz

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