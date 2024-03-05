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Фанаты "Аль-Айна" провоцировали Криштиану Роналду во время матча с "Аль-Насром"

Мировой футбол
Новости
5 Марта 2024 13:50
Фанаты "Аль-Айна" провоцировали Криштиану Роналду во время матча с "Аль-Насром"

В понедельник, 4 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между эмиратским «Аль-Айном» и саудовским «Аль-Насром». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», встреча была проведена в городе Аль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Встреча завершилась минимальной победой «Аль-Айна» — 1:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
04 марта 2024, понедельник.

Аль-Айн (Эль-Айн, ОАЭ) - Аль-Наср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - 1:0

1:0 Рахими – 44'
Удаления: нет / Лапорт – 90+4'

По ходу матча фанаты хозяев провоцировали звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Они скандировали имя Лионеля Месси при касании Роналду мяча. Также они пытались провоцировать португальца данными выкриками во время его ухода в подтрибунное помещение, сообщает Daily Mail.

Напомним, ранее саудовские болельщики также провоцировали Роналду во время матчей с его участием, на что португалец раздражался и отвечал неприличными действиями.

İdman.biz

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