Игроком, который сыграет против "Карабаха", интересуется "Бавария"

Защитник "Байера" Джереми Фримпонг, команда которого встретится с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы, может перейти в "Баварию".

İdman.biz сообщает, что мюнхенский клуб намерен летом подписать контракт с голландским футболистом.

Сообщается, что в контракте между леверкузенским клубом и Фримпонгом есть пункт об отступных в размере 40-45 миллионов евро. «Бавария» планирует использовать эту возможность и усилиться фланговым защитником. У игрока контракт с «Байером» до лета 2028 года. В этом сезоне Джереми забил 10 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах во всех соревнованиях.

Отметим, что 7 марта "Байер" будет гостем "Карабаха" в Баку.

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