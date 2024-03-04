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Новый формат Лиги чемпионов - чего ждать в следующем сезоне?

Мировой футбол
Новости
4 Марта 2024 18:49
Новый формат Лиги чемпионов - чего ждать в следующем сезоне?

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в картинках представил разъяснения нового формата Лиги чемпионов со следующего сезона.

Так, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

По новому формату туров на групповом этапе станет восемь (было шесть), четыре игры команда проведёт в родных стенах, ещё четыре — на выезде.

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Занявшие с девятого по 24-е место клубы сразятся между собой в двухматчевом противостоянии и разыграют ещё восемь путёвок в следующую стадию турнира. Команды с 25-го по 36-е место закончат выступления в еврокубках.

İdman.biz

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