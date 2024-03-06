Дикие расходы не принесут чемпионство в Англии. Это доказывают МЮ, "Арсенал" и "Челси"

Дорогие трансферы не дарят большие кубки.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Развитие команд происходит циклами. Сложно надолго удержаться на вершине, даже если речь о «Барселоне». Но каталонцы за последние пять лет не имеют такого ужасного трансферного баланса, как у пяти главных растратчиков мирового футбола. Все клубы из АПЛ, три команды из Лондона, а также МЮ и «Ньюкасл». Можно понять тактику «сорок». После покупки клуба шейхами наращивали кадровый потенциал, не оглядываясь на баланс. Но даже им в итоге пришлось считать деньги и сокращать аппетит. Работает ли тактика тотальных закупок без успешных продаж? Давайте посмотрим на примере диких покупателей мирового футбола.

1 место. «Челси»

Трансферный баланс: минус 782 млн евро.

Разбирали тридцать четыре трансфера новых владельцев. Потратили 1.1 миллиарда евро за короткое время, поэтому даже давние продажи директора Грановской не мешают «Челси» оказаться на последнем месте в мире по трансферному балансу. Проблема в хаосе, который посеяли с помощью огромных денег. Абрамовича не назвать последовательным боссом «Челси», но Боэли оказался ещё более диким рейнджером. Десятки сделок рискуют себя не оправдать. Кайседо, Мудрик, Стерлинг и Энцо Фернандес, вполне вероятно, будут играть за другие клубы в ближайшие несколько лет. Но если угадают с тренером, то вернутся в борьбу за первую четверку. Но этого мало, ведь никакие внутренние кубки не сделают «Челси» ближе к чемпионству.

2 место. «Манчестер Юнайтед»

Трансферный баланс: минус 773 млн евро.

Бесполезные расходы и странные трансферы – их стиль. Не смогли выгодно попрощаться с Погба. Отсутствие спортивного директора привело МЮ в низшую футбольную точку за много лет. Дело в качестве футбола на международном уровне. Команда тен Хага недостаточно хороша для победы даже в Лиге Европы. Также МЮ не смог выйти из группы ЛЧ с «Копенгагеном». Сегодня дерби с «Манчестер Сити», и «красные дьяволы» будут аутсайдерами. После Фергюсона МЮ 10 раз подряд финишировал ниже в таблице, чем соседи. Одиннадцать сезонов пройдёт без чемпионства. «Манчестер Сити» выиграл 34 матча с разницей в пять и более мячей на этом отрезке, у МЮ одна такая победа. При этом выбросили 773 млн евро. А если добавить зарплаты футболистов вроде опального Антони, то фиксируем полный финансовый крах. Миллиарды евро спустили в трубу.

3 место. «Арсенал»

Трансферный баланс: минус 622 млн евро.

Если станут чемпионами весной, то оправдают тактику Артеты. Микель это один из главных транжир последних лет. А если нет, то придется признать крах стратегии. Обидно будет уступить детскому саду Клоппа, но не менее обидно было проиграть год назад Гвардиоле, когда «Арсенал» контролировал ситуацию, был первым в таблице. Сейчас суперкомпьютер дает «канонирам» всего 14.8 % шансов на титул после симуляции сезона. А это значит, что даже подтвержденная прогрессом команды грамотность спортивного директора Эду, который умеет убеждать ценных новичков по типу хавбека Райса, не изменила суть «Арсенала». На данный момент это команда-неудачник. Осталось вылететь от «Порту» в Лиге чемпионов и не взять титул в Англии, чтобы надломить веру Артеты в возможности прорыва после колоссальных расходов.

4 место. «Тоттенхэм»

Трансферный баланс: минус 608 млн евро.

Трансферов недостаточно для успеха в лиге, где миллионы есть даже у «Ноттингем Форест». «Лесники» десятые в мире по худшему трансферному балансу за пять лет. АПЛ стала чемпионатом, где переплачивают за игроков даже такие люди, как Дэниел Леви, жадный босс «Тоттенхэма». Он не умеет вовремя прощаться с игроками. Сона и Кейна стоило отпустить в другие клубы, например, одновременно в «Баварию», ещё несколько сезонов назад. «Шпоры» затягивают с трансферами на выход, поэтому не получают необходимую для развития прибыль. В результате у владельцев клуба не только огромные долги после возведения стадиона, но также ужасные трансферные результаты. Финансово «Тоттенхэм» в опасности, поэтому им нужны успехи Постекоглу. Угадав с тренером, можно найти инвесторов для клуба.

5 место. «Ньюкасл»

Трансферный баланс: минус 574 млн евро.

Последний клуб на отрезке в пять сезонов с убытками по трансферам в размере выше полумиллиарда евро. Даже «Аль-Хиляль», «Астон Вилла» и ПСЖ не сумели обогнать «сорок». Будущий спортивный директор МЮ Эшуорт получил от шейхов огромные деньги в «Ньюкасле». Что имеют в итоге? «Сороки» не будут чемпионами Англии, не повторят успех «Лестера». Команде будет сложно стабильно выходить в Лигу чемпионов, слишком много конкурентов. Хау могут уволить, элитные футболисты не хотят жить на севере Англии. Состав симпатичный, но стоит убрать Триппьера, Исака и Гимараеса, чтобы «Ньюкасл» оставил иное впечатление.

Важно, что в десятке по худшему балансу трансферов нет «Ливерпуля». А это значит, что в случае потери лидеров «красные» с новым тренером бросятся усиливать состав. У «Ньюкасла» такой возможности нет, ведь им дадут штраф в виде снятия очков за перерасход средств. Следует жесткий вывод – даже если клуб АПЛ выкупил богатый владелец, то позиции старых грандов настолько крепкие, что «Арсенал» и МЮ выложат ещё больше денег и выдавят в итоге наглого претендента из первой четверки.

А «Манчестер Сити», который много тратил раньше, сейчас с директором Бегиристайном грамотно скидывает балласт и продает молодых игроков, чтобы свести дебит и кредит. Это не история «Челси», где после безумного шопинга совладельца Боэли могут сделать выстрел по собственному колену. Большое состояние на значит, что человек грамотный в любой сфере, а дорогие проекты легко убивают бездумные решения руководства.

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