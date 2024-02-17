Желание автора гола в ворота "Карабаха"

Жоау Моутинью хочет продлить свой контракт с "Брагой".

Idman.biz сообщает, что 38-летний полузащитник, получивший предложение от "Порту", не планирует покидать команду.

Он сказал, что счастлив в "Браге": "На данный момент я сосредоточен на своей команде. Я спокоен, я делаю свою работу. Если мне нужно будет вести переговоры о новом контракте с клубом, где я чувствую себя хорошо, дверь открыта. Мне здесь хорошо".

Стоит отметить, что Моутинью перешел в "Брагу" из "Вулверхэмптона". Полузащитник стал автором 2-го гола в матче Лиги Европы, в котором "Брага" уступила "Карабаху" со счетом 2:4.

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