17 Февраля 2024
RU

Желание автора гола в ворота "Карабаха"

Мировой футбол
Новости
17 Февраля 2024 15:11
Желание автора гола в ворота "Карабаха"

Жоау Моутинью хочет продлить свой контракт с "Брагой".

Idman.biz сообщает, что 38-летний полузащитник, получивший предложение от "Порту", не планирует покидать команду.

Он сказал, что счастлив в "Браге": "На данный момент я сосредоточен на своей команде. Я спокоен, я делаю свою работу. Если мне нужно будет вести переговоры о новом контракте с клубом, где я чувствую себя хорошо, дверь открыта. Мне здесь хорошо".

Стоит отметить, что Моутинью перешел в "Брагу" из "Вулверхэмптона". Полузащитник стал автором 2-го гола в матче Лиги Европы, в котором "Брага" уступила "Карабаху" со счетом 2:4.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лаутаро Мартинес установил рекорд "Интера" ХХI века
18:32
Мировой футбол

Лаутаро Мартинес установил рекорд "Интера" ХХI века

Лаутаро обошёл Кристиана Вьери в рейтинге лучших бомбардиров "Интера", теперь он делит седьмое место с другим аргентинцем Мауро Икарди
Хави рассказал, как мог оказаться в "Милане"
16:47
Мировой футбол

Хави рассказал, как мог оказаться в "Милане"

"Я так был воспитан с малых лет"
"У Божовича была классическая шутка перед тренировкой"
12:39
Футбол

"У Божовича была классическая шутка перед тренировкой"

Об этом сказал футболист "Локомотива" Илья Лантратов
Президент "Браги" негодует после матча с "Карабахом"
12:28
Азербайджанский футбол

Президент "Браги" негодует после матча с "Карабахом"

Глава клуба сразу после встречи отправился в раздевалку
Зубир, Сильва, Озобич...17 бомбардиров в еврокубках
11:44
Азербайджанский футбол

Зубир, Сильва, Озобич...17 бомбардиров в еврокубках

Абдулла Зубир возглавляет список тех, кто забил шесть и более мячей
"Карабах" оформил юбилейную победу наших клубов в Лиге Европы
11:10
Азербайджанский футбол

"Карабах" оформил юбилейную победу наших клубов в Лиге Европы

Первая победа в Лиге Европы датирована сезоном 1996/97

Самое читаемое

Историческая победа "Карабаха" над "Брагой" в Португалии - ВИДЕО
16 Февраля 01:56
Азербайджанский футбол

Историческая победа "Карабаха" над "Брагой" в Португалии - ВИДЕО

Сегодня начался раунд плей-офф Лиги Европы
Стадник стала чемпионкой Европы, первое золото Колесник
15 Февраля 21:33
Борьба

Стадник стала чемпионкой Европы, первое золото Колесник

В Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе
Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале
14 Февраля 21:54
Борьба

Нихат Мамедли и Хасрат Джафаров стали чемпионами Европы, Ульви проиграл в финале

В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе
Мария Стадник: "Пока в Европе я в этом весе авторитет" - ИНТЕРВЬЮ
16 Февраля 15:22
Борьба

Мария Стадник: "Пока в Европе я в этом весе авторитет" - ИНТЕРВЬЮ

"И десять раз подряд я это доказала"