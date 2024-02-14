В День святого Валентина обнародован список тех, кто любит свой клуб

Объявлен список игроков, которые дольше всего играли в одном клубе.

Как сообщает İdman.biz, CIES составил список любителей своего клуба по случаю Дня святого Валентина.

В список, охватывающий 60 лиг мира, вошли те, кто провел наибольшее количество сезонов подряд в своем нынешнем клубе. В список вошли те, кто провел в одной команде не менее 10 сезонов.

Рекорд принадлежит российскому вратарю Игорю Акинфееву. 38-летний ветеран верен ЦСКА уже 21 сезон.

Рекордсмен Азербайджана Максим Медведев в список не попал. Защитник, который был верен "Карабаху" на протяжении 18 сезонов, не попал в список, так как наш чемпионат не входит в лучшие 60 лиг мира.

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 21

2-3. Ризван Уциев («Ахмат») – 19

Али Хасейф («Аль-Джазира») — 19

4-8. Штеффен Хаген («Оддс») – 18

Хуйкан Чай («Порт Шанхай») – 18

Вэньцзюнь Лу («Порт Шанхай») – 18

Хисаси Ёго ("Ависпа Фукуока") – 18

Льюис Стивенсон («Хиберниан») – 18

9-10. Тосихиро Аояма ("Санфречче Хиросима") – 17,5

Ли Броксхэм («Мельбурн Виктория») – 17,5

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