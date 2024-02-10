Экс-игрок "Реала" может возглавить "Барселону"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хаби Алонсо, возглавляющий леверкузенский "Байер", попал в число кандидатов на пост главного тренера каталонской "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по сведениям источника, сине-гранатовые внимательно следят за работой Алонсо в немецкой Бундеслиге. Его рассматривают в качестве замены Хави на посту главного тренера команды. Но отмечается, что Хаби не является приоритетным вариантом для "Барселоны".

Отметим, что Хави после окончания нынешнего сезона покинет должность рулевого сине-гранатовых. Об этом испанский специалист сообщил в январе текущего года.

Напомним, Алонсо возглавил леверкузенский "Байер" в 2022 году. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо набрала 52 очка за 20 туров – 16 побед и четыре ничьих.

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