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"Не думаю, что Роналду лучше меня"

Мировой футбол
Новости
4 Февраля 2024 12:53
"Не думаю, что Роналду лучше меня"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос, кто является сильнее его в футбольном таланте.

«Кто из игроков лучше меня с точки зрения футбольного таланта? Индивидуально Месси, пожалуй, единственный. Мне понравилось наблюдать за ним в «Барселоне», ближе к концу стало меньше, но он величайший игрок в истории. У него невозможно отобрать мяч, он просто невероятен. Криштиану - более крупный игрок, чем я, но с точки зрения чистого футбола, честно говоря, не думаю, что он лучше», - приводит слова Азара All About Argentina в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, за свою карьеру Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В октябре 2023 года Азар объявил о решении завершить карьеру.

İdman.biz

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