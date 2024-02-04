Достижение "Байера" вошло в историю Бундеслиги

52 очка, набранные леверкузенским «Байером» за первые 20 туров, являются третьим показателем в истории Бундеслиги. Об этом сообщает Opta Sport.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, больше очков в первых 20 матчах чемпионата Германии имела только «Бавария». В сезоне-2013/2014 мюнхенцы под руководством Хосепа Гвардиолы набрали 56 очков, а в сезоне-2015/2016 всё так же с испанским специалистом – 53 очка.

Отметим, что команда Хаби Алонсо имеет уже больше очков (52), чем им удалось набрать за весь прошлый сезон (50).

Напомним, в ближайших двух матчах «Байер» сыграет в домашних стенах со «Штутгартом» в рамках четвертьфинала Кубка Германии, а далее «аспириновые» встретятся с мюнхенской «Баварией».

На данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьих. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на два очка (16 побед, две ничьих и два поражения).

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