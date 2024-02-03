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"Галатасарай" стал лидером - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2024 09:28
"Галатасарай" стал лидером - ВИДЕО

24-й тур Турецкой Суперлиги начался с трёх игр.

Как сообщает İdman.biz, турнирную таблицу возглавил одержавший победу «Галатасарай».

Последний чемпион победил «Самсунспор». Команда Окана Бурука набрала 3 очка. обыграв соперника со счетом 2:0. После этой победы «Галатасарай» увеличил свой очковый актив до 63.

«Хатайспор», за который выступает Ренат Дадашов, на своем поле сыграл лучше «Карагюмрюка» - 3:1. В матче между «Анкарагюджю» и «Сивасспором» счет не был открыт.

Турецкая Суперлига
24-й раунд
Анкарагюджю - Сивасспор - 0:0
Хатайспор - Карагюмрюк - 3:1

Самсунспор - Галатасарай - 0:2

İdman.biz

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