"Галатасарай" стал лидером - ВИДЕО

24-й тур Турецкой Суперлиги начался с трёх игр.

Как сообщает İdman.biz, турнирную таблицу возглавил одержавший победу «Галатасарай».

Последний чемпион победил «Самсунспор». Команда Окана Бурука набрала 3 очка. обыграв соперника со счетом 2:0. После этой победы «Галатасарай» увеличил свой очковый актив до 63.

«Хатайспор», за который выступает Ренат Дадашов, на своем поле сыграл лучше «Карагюмрюка» - 3:1. В матче между «Анкарагюджю» и «Сивасспором» счет не был открыт.

Турецкая Суперлига

24-й раунд

Анкарагюджю - Сивасспор - 0:0

Хатайспор - Карагюмрюк - 3:1



Самсунспор - Галатасарай - 0:2

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