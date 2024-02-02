Гол на 90+7-й минуте помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вулверхэмптон" в ярком матче АПЛ - ВИДЕО

Сегодня, 2 февраля, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, Англия. Игра началась в 00:15. «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу со счётом 4:3.

На пятой минуте счёт открыли гости усилиями Маркуса Рашфорда. Ассистировал англичанину датский нападающий Расмус Хойлунд. На 22-й минуте преимущество гостей упрочил Хойлунд. Во втором тайме Пабло Сарабия («Вулверхэмптон») с 11-метровой отметки отквитал один мяч. На 75-й гости упрочили преимущество: головой забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей с передачи Бруну Фернандеша. на 85-й минуте усилия хозяев вознаградил Макс Килман, забивший с передачи Крейга Доусона. Паритет восстановил португальский нападающий Педру Нету. Ассистировал ему бразилец Матеус Кунья. Окончательный счёт в матче в компенсированное ко второму тайму время установил Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), забивший победный мяч на 90+7-й минуте.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага занимает седьмую позицию в английской Премьер-лиге с 35 очками. «Вулверхэмптон» после поражения остаётся на 11-й строчке с 29 баллами.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур

01 февраля 2024, четверг. 00:15

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед - 3:4

0:1 Рашфорд – 5' 0:2 Хойлунд – 22' 1:2 Сарабия – 71' 1:3 Мактоминей – 75' 2:3 Килман – 85' 3:3 Нету – 90+5' 3:4 Майну – 90+7'

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