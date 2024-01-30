Стало известно, кого купит "Реал" вместо Мбаппе в случае отказа француза

Мадридский «Реал» уже длительное время ведёт переговоры о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан клуба, однако трансфер футболиста может не состояться. На этот случай в «Королевском клубе» определились с кандидатом, который может пополнить состав команды в случае срыва трансфера Мбаппе. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по сведениям источника, планом «Б» для испанцев является вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау. Мадридский клуб видит в нём потенциальную альтернативу фигуре Мбаппе.

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Ньюкасла» и «ПСЖ». Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 90 млн.

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