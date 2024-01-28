"Милан" установил уникальный антирекорд

«Милан» не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики. Об этом сообщает Opta.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, это первый случай за всю историю сбора данных, когда «Милан» не забивает два пенальти в одном матче чемпионата Италии.

В матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Болонья», хозяева поля дважды не попадали с 11-метровой отметки. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

Италия - Серия А . 22-й тур

Милан - Болонья - 2:2

Голы: 0:1 Зиркзее – 29' 1:1 Лофтус-Чик – 45' 2:1 Лофтус-Чик – 83' 2:2 Орсолини – 90+2'

Отметим, что «Болонья» также получила право на свою попытку, и Рикардо Орсолини реализовал её.

После этой игры в активе «Милана» стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на седьмой строчке.

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