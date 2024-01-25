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Андрей Шевченко избран президентом Украинской ассоциации футбола

Мировой футбол
Новости
25 Января 2024 15:37
Андрей Шевченко избран президентом Украинской ассоциации футбола

Бывший форвард «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко избран на должность президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, 47-летний Шевченко был единственным кандидатом. На внеочередном конгрессе УАФ за него проголосовали 93 человека, один воздержался - это сам Шевченко.

Шевченко в 2016–2021 годах являлся главным тренером сборной Украины. С ноября 2021-го по январь 2022-го он тренировал «Дженоа».
Прежний президент УАФ Андрей Павелко был арестован в ноябре 2022 года за нецелевое расходование средств.

İdman.biz

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