"Ливерпуль" обновил рекорд в Кубке английской лиги - ВИДЕО

Полуфинальная стадия Кубка английской лиги завершилась.

İdman.biz сообщает, что «Ливерпуль» завоевал вторую путевку в финал.

В ответном матче с «Фулхэмом» команда Юргена Клоппа сыграла вничью 1:1. Победа со счетом 1:0 в первой игре вывела мерсисайдцев в финал.

«Ливерпуль», вышедший в решающую встречу Кубка лиги в 14-й раз, обновил свой рекорд. «Манчестер Юнайтед», второй, является участником 10 финалов.

Отметим, что «Ливерпуль», 9-кратный обладатель Кубка лиги, в матче за титул встретится с «Челси». Этот матч состоится 25 февраля на «Уэмбли».

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