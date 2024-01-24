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"Все решения в пользу "Реала". Президент "Барселоны" обвинил VAR в предвзятости

Мировой футбол
Новости
24 Января 2024 20:33
"Все решения в пользу "Реала". Президент "Барселоны" обвинил VAR в предвзятости

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил VAR в предвзятости. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по его мнению, корпус видеоассистентов арбитра находится под давлением «Реала», поэтому всегда принимает решения в пользу мадридского клуба.

«Мы обеспокоены. "Барселона" восстановилась после травм игроков и хочет остаться в чемпионской гонке. Мы также надеемся, что наши соперники будут оступаться, и тогда мы сможем сократить разрыв. В воскресенье это могло случиться, но в том матче на "Бернабеу" была непонятная ситуация VAR - все решения VAR противоречили решениям арбитра.

Я считаю, что VAR, которая является инструментом помощи судьям, становится проблемой из-за злоупотребления его использования. Не люблю изображать из себя жертву, но мы обязаны соблюдать справедливость и честную игру.

Мы видим, что инструмент, который должен был помочь судьям, не помогает им, а ухудшает их работу. Как будто с ним неумело обращаются из-за давления, которое наши соперники [«Реал»] оказывают. И это давление приносит свои плоды. Потому что все решения идут в пользу «Реала», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

İdman.biz

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