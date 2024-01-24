24 Января 2024
RU

"После Месси и Роналду за победу во всём будут бороться Мбаппе и Беллингем"

Мировой футбол
Новости
24 Января 2024 13:53
"После Месси и Роналду за победу во всём будут бороться Мбаппе и Беллингем"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема двумя футболистами, которые будут сражаться за лучшие индивидуальные награды в обозримом будущем.

«Для меня два лучших футболиста, которые будут сражаться между собой так же, как это делали Месси и Роналду, - Мбаппе и Беллингем. Холанд? Дело в том, что Джуд и Килиан более техничные игроки. Норвежец - потрясающий форвард, настоящий зверь, но у Мбаппе и Беллингема есть всё. Холанд же - лучшая «девятка» в мире прямо сейчас», - приводит слова Капелло издание Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Беллингем присоединился к «Реалу» прошлым летом из дортмундской «Боруссии».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"ПСЖ" гарантирует Мбаппе участие в Олимпийских играх, это может убедить его остаться
10:59
Мировой футбол

"ПСЖ" гарантирует Мбаппе участие в Олимпийских играх, это может убедить его остаться

Его соглашение с парижанами истекает летом 2024 года
Соперник "Карабаха" вышел в финал Кубка Португалии - ВИДЕО
10:32
Мировой футбол

Соперник "Карабаха" вышел в финал Кубка Португалии - ВИДЕО

Команда Артура Жорже на своем поле переиграла "Спортинг"
В "Манчестер Сити" интересуются четырьмя игроками "Жироны"
08:49
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" интересуются четырьмя игроками "Жироны"

Чики Бегиристайн, спортивный директор "Манчестер Сити", посетил матч "Жироны" с "Севильей"
Трансферный дайджест
23 Января 23:33
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Ройс покинет «Боруссию» Д, а клубы из топ-5 лиг Европы проявляют интерес к игрокам РПЛ

"Я определился, каков будет мой следующий шаг в конце сезона"
23 Января 20:14
Мировой футбол

"Я определился, каков будет мой следующий шаг в конце сезона"

"Я всё для себя решил"
"Реалу" покорилось невероятное и уникальное достижение в истории Ла Лиги
23 Января 18:47
Мировой футбол

"Реалу" покорилось невероятное и уникальное достижение в истории Ла Лиги

Ранее подобную отметку не преодолевал ни один клуб испанского чемпионата

Самое читаемое

Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды
21 Января 17:44
Мировой футбол

Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды

"Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году"
Миодраг Божович: "Будет лучше, чем раньше"
21 Января 18:57
Азербайджанский футбол

Миодраг Божович: "Будет лучше, чем раньше"

"Ничья - самый справедливый результат"
"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор" - ВИДЕО
21 Января 22:05
Мировой футбол

"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор" - ВИДЕО

Сегодня состоялись еще 4 игры турецкой Суперлиги
Колумбийский форвард в "Нефтчи"
21 Января 19:54
Азербайджанский футбол

Колумбийский форвард в "Нефтчи"

"Нефтчи" во время зимнего перерыва совершил еще один трансфер