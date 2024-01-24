"После Месси и Роналду за победу во всём будут бороться Мбаппе и Беллингем"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема двумя футболистами, которые будут сражаться за лучшие индивидуальные награды в обозримом будущем.

«Для меня два лучших футболиста, которые будут сражаться между собой так же, как это делали Месси и Роналду, - Мбаппе и Беллингем. Холанд? Дело в том, что Джуд и Килиан более техничные игроки. Норвежец - потрясающий форвард, настоящий зверь, но у Мбаппе и Беллингема есть всё. Холанд же - лучшая «девятка» в мире прямо сейчас», - приводит слова Капелло издание Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Беллингем присоединился к «Реалу» прошлым летом из дортмундской «Боруссии».

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