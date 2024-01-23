"Реал" в матче с "Альмерией" переписал необычный клубный рекорд

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Альмерией" в матче 21-го тура Ла Лиги - 3:2. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Даниэль Карвахаль забил победный гол на 98-й минуте 33-й секунде. Это самый поздний победный гол "Реала" в истории турнира, сообщает аккаунт MisterChip на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

До этого рекорд принадлежал Гонсало Игуаину - 96 минут 1 секунда в матче с "Атлетико" в 2008 году.

Напомним, по ходу встречи возникло три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу "Альмерии", для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский "Реал" располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведённых игр является "Жирона", у которой 49 очков.

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