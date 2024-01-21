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"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор"

Мировой футбол
Новости
21 Января 2024 22:05
"Галатасарай" воспользовался осечкой "Фенербахче" и разнес "Трабзонспор"

Сегодня состоялись еще 4 игры турецкой Суперлиги.

İdman.biz сообщает, что "Фенербахче" потерял очки, а "Галатасарай" выиграл.

«Фенербахче» не смог сломить сопротивление «Самсунспора» на своем поле. Хотя команда Исмаила Картала открыла счет, гости сравняли счет – 1:1.

«Галатасарай» воспользовался потерей очков лидера. Поездка в Трабзон не стала для прошлогоднего чемпиона проблемой. «Красно-желтые» разгромили соперника со счетом 5:1.

В результате «Галатасарай» сравнялся по количеству очков с «Фенербахче». Обе команды имеют по 54 очка. По разнице мячей на первом месте находится «Фенербахче».

Турецкая Суперлига

21-й тур

Сивасспор - Газиантеп - 2:2
Коньяспор - Антальяспор - 1:1
Фенербахче - Самсунспор - 1:1
Трабзонспор – Галатасарай – 1:5

İdman.biz

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