Легендарный футболист погиб по дороге из командировки: "Все, что от него осталось - обручальное кольцо и часы"

Просто кошмар.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на sport24.ru.

Защитник Гаэтано Ширеа был настоящей легендой итальянского футбола. Почти всю карьеру он провел в «Ювентусе», сыграв за него в серии «А» за под 400 матчей и семь раз став чемпионом страны. Был капитаном «Юве».

Многие годы он защищал цвета сборной Италии. В 1982-м году Ширеа вместе со «Скуадрой адзуррой» принес огромное счастье тифози - добился вместе с командой победы на чемпионате мира. Гаэтано провел все семь матчей в турнире - место в основе было незыблемым. А его связку с другим центральным защитником Клаудио Джентиле считают одной из самых эффективных за всю историю итальянского футбола.

Есть на счету Ширеа и другие уникальные достижения. Он - один из девяти футболистов, выигравших все три главных на тот момент Еврокубка - Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. Также Гаэтано становился обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Когда Ширеа завершил игровую карьеру (это произошло в 1988-м), родной клуб сразу же пристроил футболиста — Гаэтано стал работать сначала скаутом в «Ювентусе», а потом помощником тренера. Он прошел тренерские курсы в Коверчано, его пророчили большое будущее и в новой роли. Уже тогда Ширеа хотели видеть главным в «Реджине», но президент клуба Джампьеро Бониперти не хотел отпускать свою легенду. Именно служебная командировка оказалась роковой в жизни Гаэтано.

Гаэтано Ширеа (слева) против Мишеля Платини

Все случилось 3 сентября 1989 года. Ширеа поехал в Польшу: «Ювентусу» предстояло играть в Кубке УЕФА с местным «Гурниром», и Гаэтано нужно было посмотреть за матчем будущего соперника в своем чемпионате.

Любопытная деталь — это была уже вторая поездка Гаэтано на матч «Гурника». Вот что рассказывал в интервью «СЭ» бывший футболист сборной СССР и «Ювентуса» Сергей Алейников: «После первой поездки Ширеа вернулся с подробным отчетом. Но генеральный директор почему-то решил, что надо обязательно посетить и следующий матч «Гурника». Хотя Дзофф (главный тренер «Юве») говорил, что в этом нет нужды, информации о поляках достаточно».

Посетив еще одну игру, которая проходила в Лодзи, Ширеа отправился в аэропорт Варшавы. В поездке его сопровождали переводчица Барбара Янушкевич и администратор «Гурника» Анджей Исдебский. За рулём был польский водитель Генрик Паяк.

Ширеа спешил на рейс. Во время обгона двух фур автомобиль, в багажнике которого было четыре канистры с бензином, столкнулся с ехавшим навстречу фургоном и мгновенно загорелся. Спастись удалось только Исдебскому…

Машина выгорела полностью. Полиции потребовалось 13 часов на опознание погибших. Вот что рассказывал все тот же Алейников: «В Польше начались перебои с бензином, многие водители хранили в багажнике полные канистры. Они и полыхнули в момент столкновения. Двери заблокировались, шофер, переводчица и Гаэтано выбраться из машины не смогли. Обгорел так, что опознали лишь по зубным коронкам. Гроб на похоронах был закрыт. Все, что от него осталось, - обручальное кольцо и часы, обуглившиеся, без стекла. Когда Мариэлла, жена, показала, я едва сдержал слезы».

По словам Алейникова, замуж Мариэлла больше не вышла, живет в Турине. После смерти мужа она стала политиком. А его Риккардо трудится в структуре «Ювентуса». Он работает клубным аналитиком.

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