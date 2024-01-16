Роналду на втором месте, а Месси наравне с японцем. Уникальный футбольный рейтинг

В престижной касте четыре легенды Эль Класико.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

В истории футбола всего четыре десятка игроков провели от тысячи официальных матчей на взрослом уровне. В прошлом подобные рекорды не были доступными для легенд, не хватало официальных турниров с множеством матчей. Также отставала медицина. И профессионализма не хватало, чтобы в возрасте Роналду быть в отличной форме. Но даже в первой четверти нового века лишь исключительно выносливые мастера собрали 1 000 поединков. Недавно к ним присоединился Жоау Моутинью. Пора чествовать гвардейцев, которые провели 1 000 матчей именно в новом столетии.

Жоау Моутинью (Португалия) - 1 000 матчей

Умный полузащитник из школы «Спортинга», родной для Роналду, не стал легендой мирового футбола, как его коллега. Моутинью переехал из Лиссабона в Порту, и лишь после этого отправился в другой чемпионат. Но выбрал не Англию, а «Монако», где на правах Головина провел пять успешных лет. После этого оказался не нужен ни одному из грандов, поэтому в карьере Жоау не будет победы в Лиге чемпионов. Играл за «Вулверхэмптон», победил на чемпионате Европы с Португалией, а теперь доигрывает в «Браге». Крошка ростом в 170 сантиметров оказался выносливым атлетом.

Лука Модрич (Хорватия) - 1 016 матчей

Ещё один невысокий парень с большим запасом энергии. Хорватский плеймейкер «Реала» это первый человек, который разорвал серию побед Роналду и Месси в опросах на «Золотой мяч». Модрич полностью заслужил право находиться в престижном списке гвардейцев. На счету Луки более пяти сотен матчей за «Реал», четыре года отпахал в составе «Тоттенхэма», играл за три хорватских клуба. Парень из «Динамо» Загреб забрался на самую вершину мирового футбола. У Модрича много трофеев с «Реалом», а самое главное - пять побед в Лиге чемпионов. А ещё два комплекта медалей на ЧМ с Хорватией, что впечатляет.

Дани Алвес (Бразилия) - 1 043 матча

Вместо игры в футбол Дани сидит в следственном изоляторе. Суд начнется через месяц, дело о сексуальном насилии над 23-летней девушкой в туалете ночного клуба в Барселоне. Дани год в тюрьме, ведь испанские прокуроры правы - у него есть средства и связи, чтобы убежать, как сделал осужденный в Италии за групповое изнасилование Робиньо. Прокуратура запросила Дани Алвесу девять лет заключения и 150 тысяч евро в качестве компенсации для истицы. Потерпевшая не просит денег, но её адвокаты настаивают на 12 годах тюрьмы для легенды футбола. Один из самых титулованных игроков в истории - у Дани 43 трофея против 44 у Месси, получит срок. Осталось понять длительность. Наверное, дадут около шести лет, а выйдет через два за хорошее поведение, ведь отсидел один год.

Ясухито Эндо (Япония) - 1 047

Единственный в списке, кто завершил карьеру, помимо вынужденной паузы у Дани Алвеса. Эндо - легенда сборной Японии, за которую играл с 2002 года, когда принимали домашний чемпионат мира. Отнимаем его дебютные матчи в конце двадцатого века, и по сумме игр в двадцать первом Эндо оказывается в тройке, наравне с Месси. Ясухито завершил карьеру в прошлом году, поэтому Лионель от него со временем здорово оторвется. У аргентинца личная гонка с Роналду, ведь Месси немного моложе и может после «Интера Майами» поиграть на ещё более низком уровне, если захочет. Или вернется домой в Аргентину, где после ЧМ ему будут рады даже в криминальном Росарио.

Лионель Месси (Аргентина) - 1 047 матчей

Пока футболисты РПЛ оценивают сериал «Слово пацана», Месси предпочитает не только американские блокбастеры, которые смотрит с сыновьями ради развлечения, но также аргентинские фильмы, вроде драматической комедии с его любимым актером Рикардо Дарином - «Сын невесты». Это старое кино вряд ли хуже, чем сериал о казанских бандитах. А вот о футболе Лионеля ничего нового не рассказать. Аргентинец за двадцать лет доказал величие. Месси имеет право считать себя лучшим футболистом в истории, что не принижает заслуги остальных легенд.

Криштиану Роналду (Португалия) - 1 204 матча

Роналду хочет быть первым в истории по голам и первым в истории по матчам. Даже если говорит, что личные рекорды его не интересуют, в Саудовской Аравии занимается именно сбором легких голов. Португалец может дождаться на поле своего старшего сына, названного в его честь. Роналду роскошно играл за «Реал», помог Португалии выиграть чемпионат Европы в драматичном стиле сериями пенальти и сложным выходом из группы с третьего места. Упустил шанс сыграть в финале ЧМ-2022 против Месси, Криштиану остался на лавке в решающий момент против Марокко. Но и без такого матча знаем, что Роналду - легенда.

Фабио Лопес (Бразилия) - 1 230 матчей

В списке всего семь человек, а на первом месте бывший голкипер «Крузейро», который в 2023-м в сорок три года впервые в жизни выиграл Кубок Либертадорес с «Флуминенсе» вместе с легендой «Реала» Марсело. У Фабио с матчами двадцатого века свыше 1 300 поединков, точно обходит Роналду в историческом рейтинге на данный момент. Как видите, в списке нет ребят из Мадагаскара и Индонезии. Невозможно провести тысячу матчей с профессионалами, не играя на мировом уровне. Или хотя бы в чемпионате Бразилии, будучи голкипером.

А отдельно впечатляет выносливость сразу шесть полевых игроков. В этом списке могло быть немного больше фамилий. Но Ибрагимович чуть не дотянул до 1 000 матчей, подвело здоровье. У Иньесты и Рамоса ещё есть небольшие шансы повторить достижение Моутинью. Тысячу матчей в новом веке может сыграть неугомонный Милнер, если после «Брайтона» не успокоится и поиграет в низших лигах в свое удовольствие. Но любой из этой касты уже легенда на все времена. А вот мировой рекорд побить очень сложно. Даже Роналду с его одержимостью вряд ли опередит вратаря сборной Англии Шилтора. Питер провел 1 383 матча на профессиональном взрослом уровне.

İdman.biz