16 Января 2024
RU

"Манчестер Сити" интересуется Хвичей Кварацхелией, а также ещё двумя вингерами

Мировой футбол
Новости
16 Января 2024 09:00
"Манчестер Сити" интересуется Хвичей Кварацхелией, а также ещё двумя вингерами

«Манчестер Сити» изучает рынок вингеров, которые могли бы пополнить состав команды, сообщает Daily Mail.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, среди основных претендентов называют Педру Нету из «Вулверхэмптона», Савио из «Жироны» и Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Однако к последнему интерес за последние месяцы снизился.

Нету в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач. К 23-летнему португальцу также проявляет интерес лондонский «Арсенал».

City Football Group, которой принадлежит «Жирона», проигнорировала все предложения по Савио, поэтому «Сити» может взять его на контракт уже зимой. 19-летний бразилец в сезоне-2023/2024 сделал 6+5 в 22 играх.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провёл 26 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Я дам ему пощёчину"
10:49
Мировой футбол

"Я дам ему пощёчину"

"Я сломаю его"
Месси удостоен награды "The Best FIFA 2023" - ФОТО
07:32
Мировой футбол

Месси удостоен награды "The Best FIFA 2023" - ФОТО

ФИФА объявила имена лучших игроков 2023 года
3 гола в матче "Галатасарай" - "Кайсериспор" - ВИДЕО
15 Января 23:15
Мировой футбол

3 гола в матче "Галатасарай" - "Кайсериспор" - ВИДЕО

Завершился 20-й тур турецкой Суперлиги
Трансферный дайджест
15 Января 22:44
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Бензема на карандаше у «Челси», к Олисе присматривается «МЮ», Орель Мангаля хочет попробовать себя в Серии А
Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона
15 Января 21:03
Мировой футбол

Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Ла Лига представила символическую сборную игроков внутреннего испанского первенства первой части нынешнего сезона
Санчо вернулся в "Боруссию". Получится ли перезапуск карьеры?
15 Января 19:19
Мировой футбол

Санчо вернулся в "Боруссию". Получится ли перезапуск карьеры?

Оцениваем перспективы англичанина в старом-новом клубе

Самое читаемое

Экс-игрок "Динамо" Киев: Лобановский отказался слить матч. "Арарат" предлагал мешок денег
13 Января 12:56
Мировой футбол

Экс-игрок "Динамо" Киев: Лобановский отказался слить матч. "Арарат" предлагал мешок денег

"В последнем туре в Ереване нас просили не "упираться"
Анчелотти высказался о Зидане
13 Января 18:33
Мировой футбол

Анчелотти высказался о Зидане

"То, что он делал, было невероятно"
"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"
14 Января 11:49
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе "сливочных" 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи
Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО
14 Января 09:21
Другие

Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде