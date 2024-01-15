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Трансферный дайджест

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15 Января 2024 22:44
Трансферный дайджест

Бензема на карандаше у «Челси», к Олисе присматривается «МЮ», Орель Мангаля хочет попробовать себя в Серии А

İdman.biz представляет трансферный обзор со ссылкой на livesport.ru.

Карим Бензема
«Аль-Иттихад», нападающий, 36 лет
Бывший лидер мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема не очень уютно себя чувствует в чемпионате Саудовской Аравии и намерен вернуться играть в Европу.

По данным The Telegraph, к Кариму Бензема проявляет активный интерес лондонский «Челси», имеющий серьезные проблемы в линии атаки.

«Аристократы» хотели бы подписать Айвана Тоуни из «Брентфорда» или Виктора Осимхена из «Наполи», но не могут себе их позволить из-за высокой трансферной стоимости, поэтому выбор «Челси» пал на более бюджетный вариант в виде Карима Бензема («Аль-Иттихад»).

В этом сезоне француз сыграл в саудовской Про-Лиге 24 матча, забил 15 мячей, отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Аль-Иттихадом» действует до лета 2026 года.

Наш прогноз: Карим Бензема вернется в один из европейских топ-клубов летом 2024 года.

Майкл Олисе
«Кристал Пэлас», полузащитник, 22 года
Майкл Олисе уже несколько сезонов является лидером «Кристал Пэлас» и давно перерос свой клуб. Ему надо принимать новый вызов и переходить в один из топ-клубов АПЛ.

Основным претендентом на 22-летнего англичанина является «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него летом солидную сумму плюс включить в сделку Эрона Уан-Биссаку, который до манкунианцев выступал как раз за «Кристал Пэлас». Также в услугах Майкла Олисе заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

Впрочем, руководство «Манчестер Юнайтед» разделилось в своем мнении, некоторые члены совета директоров не уверены, что 22-летний полузащитник сможет соответствовать высоким требованиям клуба.

Майкл Олисе пропустил начало сезона из-за травмы и сыграл за «Кристал Пэлас» всего 9 матчей, но все равно успел забить 5 мячей.

Наш прогноз: Олисе уйдет летом в более сильный клуб АПЛ.

Орель Мангаля
«Ноттингем Форест», полузащитник, 25 лет
Орель Мангаля пока никак не может проявить себя в составе «Ноттингем Форест» после перехода из немецкого «Штутгарта», но все равно остается футболистом очень высокого уровня.

На 25-летнего бельгийского опорника положил глаз чемпион Серии А прошлого сезона «Наполи», у которого большие проблемы в средней линии.

Неаполитанцы готовят предложение «лесникам» об аренде с правом выкупа по окончании сезона, сообщает Флориан Плеттенберг. Еще одним претендентом на Мангаля является туринский «Ювентус».

Сообщается, что полузащитник готов уйти из АПЛ и попробовать свои силы в итальянской Серии А.

В текущем сезоне Орель Мангаля провел 18 матчей за «Ноттингем Форест», забил один гол.

Наш прогноз: Мангаля уйдет из АПЛ зимой

Ренан Лоди
«Марсель», защитник, 25 лет
Карьера бразильского латераля Ренана Лоди в мадридском «Атлетико» начиналась очень ярко, но сейчас она пошла на спад, а сам игрок не показывает ничего особенного во французском «Марселе».

Активный интерес к 25-летнему защитнику проявляет саудовский «Аль-Хиляль», согласный заплатить за него 20 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас между клубами идут активные переговоры, стороны близки к согласию и переход может состояться в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне бывший игрок сборной Бразилии сыграл 14 матчей в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Ренан Лоди уйдет из «Марселя» зимой, так как саудовские клубы умеют додавливать на переговорах.

Эстеван
«Палмейрас», нападающий, 16 лет
16-летний бразильский вундеркинд Эстеван из «Палмейраса» давно является лакомым кусочком на трансферном рынке пусть пока и сыграл всего один матч за взрослую команду.

Лондонский «Челси» мечтает заполучить в свои ряды талантливого вингера по прозвищу Мессиньо и готов выложить за него кругленькую сумму, сообщает Фабрицио Романо.

Другим претендентом на Эстевана является испанская «Барселона». Известно, что в контракте вингера указан размер отступных в размере 60 млн евро.

На недавнем юношеском чемпионате мира Эстеван в составе сборной Бразилии сыграл пять матчей, забил три мяча и отдал три голевых передачи.

Наш прогноз: Эстеван этот год полностью проведет в составе «Палмейраса».

Эван Фергюсон
«Брайтон», нападающий, 19 лет
19-летний форвард «Брайтона» Эван Фергюсон считается одним из главных талантов в английской Премьер-лиге. За его прогрессом пристально следят многие ведущие команды чемпионата.

Активнее всех к нему проявляет интерес лондонский «Челси», но пока ирландец не собирается уходит из стана «чаек» и недавно продлил контракт с клубом до 2029 года, сообщает журналист Низаар Кинселла из Evening Standard.

«Брайтон» не станет отпускать Эвана Фергюсона дешевле, чем за 100 млн фунтов, так как с финансовым положением у команды после летних продаж Мойзеса Кайседо и Алейша Маккалистера все в порядке.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел за «Брайтон» 24 матча во всех турнирах, отметился 6 забитыми мячами.

Наш прогноз: Фергюсон доиграет сезон в «Брайтоне».

Джошуа Зиркзее
«Болонья», нападающий, 22 года
В этом сезоне Джошуа Зиркзее из «Болоньи» окончательно превратился в одного из самых интересных нападающих итальянской Серии А.

Прогресс нидерландского футболиста не остался незамеченным, и он стал объектом интереса со стороны лондонского «Арсенала», который хочет укрепить и разнообразить атакующую линию, сообщает The Telegraph.

«Болонья» согласна отпустить 22-летнего форварда за сумму от 50 млн евро, но такие деньги «Арсенал» в зимнее трансферное окно выплатить не готов. Скорее всего, «канониры» предпримут попытки приобрести Зиркзее летом.

Нападающий уже имеет опыт игры в составе топ-клуба, с 2019 по 2022 год он выступал за мюнхенскую «Баварию», где сыграл 12 матчей, забил 4 гола. В этом сезоне за «Болонью» он провел 18 игр, забил 7 мячей.

Наш прогноз: Зиркзее доиграет сезон в «Болонье».

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