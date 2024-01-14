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"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"

Мировой футбол
Новости
14 Января 2024 11:49
"Манчестер Юнайтед" может приобрести одну из главных звёзд "Реала"

Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, сообщает Fichajes.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по сведениям источника, на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что такая возможность существует, поскольку «Реал» Мадрид сосредоточился на подписании Килиана Мбаппе летом. Гранд Ла Лиги не планирует ставить в состав и Винисиуса, и Мбаппе, поскольку они занимают одну и ту же позицию на поле.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 150 млн.

İdman.biz

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