Дэйв Брейлсфорд: человек, который теперь будет всем заправлять в "МЮ"

Рассказываем о том, кто возьмется за трансформацию манкунианцев.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Дэйв Брейлсфорд присоединился к «Манчестер Юнайтед» всего несколько недель назад, но уже стал свидетелем эпического камбэка в матче против «Астон Виллы» и сокрушительного поражения в поединке против «Ноттингем Форест». Это было достойное знакомство с клубом, которое олицетворяет его нынешнее положение. Но для нового функционера такие «качели» не должны были стать сюрпризом, поскольку главной отличительной особенностью «МЮ» в последнее время является нестабильность.

Брейлсфорд является главным представителем компании INEOS на «Олд Траффорд» после выкупа 25% акций. Он проводит тщательный анализ деятельности клуба для главы компании Джима Рэтклиффа, посещая тренировочную базу в Кэррингтоне и наблюдая за матчами команды с трибун. От его внимания не ускользнуло то, что один из крупнейших английских клубов стал посмешищем, и теперь его работа - разобраться в этом беспорядке.

Брейлсфорд заработал репутацию в спорте благодаря работе в Федерации велосипедного спорта Британии British Cycling. Сначала он присоединился к ней в качестве консультанта в 1998-м году, а со временем стал директором организации. Брейлсфорд превратил Великобританию из аутсайдера в грозную силу велоспорта. Под его руководством британцы выиграли 8 золотых медалей на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Он совмещал работу в British Cycling с ролью менеджера команды Team Sky, и его успех там был столь же поразительным. Под его руководством «Скай» выиграл 6 титулов Тур де Франс.

Брейлсфорд стал олицетворением побед в британском спорте. Он пристально следил за велосипедистами и прививал им множество полезных привычек, которые позволили достигать лучших результатов как на тренировках, так и в гонках. Дэйв также нанял для них известного спортивного психолога Стива Питерса, который работал со многими элитными футболистами, включая Гарета Бэйла, Люка Шоу и Джо Харта. Он говорил гонщикам, что «они должны быть чем-то средним между исключительным и феноменальным». Мотивация после работы с ним у спортсменов была на высоком уровне.

Однако работа Брейлсфорда впечатляла не всех. Многие связывали успех British Cyling с щедрым финансированием со стороны Национальной лотереи, которая в свою очередь финансируется государством. Гегемонии Team Sky также способствовало то, что они были самой богатой командой в велоспорте. Это позволяло им набирать ведущих гонщиков из других команд. Со временем Брейлсфорд и Sky попали в допинговые скандалы, а позже репутация команды была запятнана и другими неприятными инцидентами, такими как разрешение гонщику Брэдли Уиггинсу на использование запрещенного вещества. А Ричард Фримен, главный врач Sky, был уволен в 2021-м году за десятилетний заказ препаратов с тестостероном.

После того, как Брейлсфорд стал частью INEOS, его доминирующие позиции в велоспорте пошатнулись. INEOS Grenadier выиграла всего один Гранд-тур с 2019 года. А проекты компании в других видах спорта, которыми руководил Брейлсфорд, тоже имели переменный успех. Доминирование «Мерседеса» в Формуле-1 закончилось сразу после того, как INEOS стала акционером команды. В 2019-м году компания Рэтклиффа выкупила «Ниццу». Брейлсфорд активно взялся за новый проект. Некоторое время он даже жил в фургоне, чтобы быть ближе к офису клуба.

«Ницца» дважды финишировала в Лиге 1 девятой и дважды пятой с тех пор, как в команду пришла INEOS, и во времена Брейлсфорда совершила череду неудачных трансферов. Однако сейчас «орлы» проводят свой лучший сезон за последние годы и в настоящее время занимают второе место в Лиге 1. Сообщалось, что Брейлсфорд сыграл большую роль в назначении 34-летнего тренера Франческо Фариоли, под руководством которого «Ницца» сейчас участвует в чемпионской гонке. При этом «Лозанна», еще одна футбольная команда в составе INEOS, в настоящее время томится в нижней части швейцарской Суперлиги.

Теперь Брейлсфорд берется за «МЮ». Ему понадобится нечто большее, чем просто прогресс, чтобы исправить ситуацию. Временный наставник манкунианцев Ральф Рангник в апреле 2022 года заявлял, что «Юнайтед» нужна «операция на открытом сердце», но настаивал на том, что проблемы команды можно решить в течение года. Этого явно не произошло, поскольку клуб продолжил проваливать трансферный бизнес под руководством спортивного директора Джона Мерто. The Athletic узнал, что первоначально манкунианцы оценили Антони в 25 млн фунтов. Потом они уведомили «Аякс», что не заплатят за бразильца более 60-ти миллионов, но в конечном итоге заплатили 85 млн фунтов, что стало одной из худших сделок в истории АПЛ.

Длительность и стоимость контракта для 31-летнего Каземиро подверглись критике со стороны Рэтклиффа. Это сделка помешала «Юнайтед» вступить в борьбу за Гарри Кейна, не нарушая правил финансового фэйр-плей. Плохие кадровые решения привели к тому, что «МЮ» не в состоянии тратить деньги на усиление в январе, а Брейлсфорд и его команда не смогут быстро помочь тренеру Эрику тен Хагу. С другой стороны, учитывая, насколько плохо велись дела в клубе после ухода Алекса Фергюсона, перед INEOS стоит не очень высокая планка. Назначение спортивного директора с проверенной репутацией, такого как Пол Митчелл или Дуглас Фридман, станет огромным улучшением по сравнению с Мерто.

Можно понять скептицизм общественности в отношении того, что кто-то из другого вида спорта пытается перенести свой опыт в футбол, особенно после того, как Тодд Боэли не смог повторить свой успех из бейсбола в качестве владельца «Челси». Но если Брейлсфорд будет доверять ключевые решения людям с реальным знанием футбола и не будет напрямую участвовать в трансферах, как Боэли и бывший исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд, нет никаких оснований полагать, что он не сможет оказать положительное влияние на клуб.

Репутация Дэйва как опытного и успешного управленца должна сослужить ему хорошую службу. В составе «Юнайтед» нет недостатка в плохих парнях, а за пределами поля слишком долго царила культура посредственности. Брейлсфорд, по крайней мере, доказал, что может создавать команды-победители и поддерживать успех, демонстрируя большую жажду к совершенствованию. Он может быть именно тем, кто нужен манкунианцам для выхода из кризиса. По материалам Goal

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