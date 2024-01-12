Анонс футбольного уик-энда

İdman.biz представляет статью со ссылкой на football.kulichki.net.

Самые, наверное, интригующие матчи ближайшего английского тура будут связаны с командами из Манчестера: "Сити" отправится в гости к "Ньюкаслу", которого последние неудачи, надо полагать, только закалили и разозлили, а "Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" "Тоттенхэм", вновь напомнивший ту команду, которая громко шумела на старте сезона. Возвращается после каникул немецкая Бундеслига, где симпатичный "Байер", где грозная "Бавария" и где Дортмунд, который уходил на перерыв с мыслями о поиске своей игры. В Италии чемпионская гонка может обостриться, поскольку лидера ожидает непростое испытание крепким оппонентом, испанский тур пройдёт без грандов, но это не сделает его хуже, одно только баскское дерби чего стоит, да и про Эль-Класико в Суперкубке не забываем.. Во французской Лиге 1 сразятся две первые команды прошлого сезона, что само по себе интригующе. В Нидерландах ПСВ идёт на какой-то мировой рекорд и вряд ли остановится на скромном "Эксельсиоре", португальская лига затаила дыхание перед сражением "Порту" и "Браги", ну а в Турции всегда интересно, никаких сомнений в этом нет. В общем, анонсируем ближайшие футбольные выходные в традиционной рубрике на ФНК.

АПЛ: манкунианцы в центре внимания

Английские клубы вроде бы выяснили почти все свои дела в соревнованиях на вылет, теперь необходимо вновь возвращаться к премьер-лиге. Наверное, центральным поединком 21-го тура резонно назвать битву в Манчестере, где местные "красные дьяволы" примут "Тоттенхэм". Букмекеры по старинке довольно очевидными фаворитами встречи видят хозяев поля, но в "Тоттенхэм" резонно верить, если учитывать ту форму, которую в последнее время набрали "шпоры". В общем, матчи между этими командами в том числе и на "Олд Траффорд" бывали в последние годы самые разные, так что впереди не только центральная игра тура, но ещё и самая, возможно, непредсказуемая.

"Ньюкасл", который мы много хвалили на старте сезона и который, громя "Пари Сен-Жермен", претендовал на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сейчас в очевидном кризисе и находится в середине турнирной таблицы. "Манчестер Сити" продуктивно слетал на клубный чемпионат мира, уверенно завоевал исторический для себя трофей и словно бы перезарядил батарейки - после возвращения из Саудовской Аравии "горожане" только побеждают. Больше шансов на победу у "Ман Сити" и на "Сент-Джеймс Парк", но так ли всё очевидно на самом деле? "Ньюкасл" готов поспорить и не готов проигрывать в очередной раз.

Германия: "Байер" после каникул всё так же хорош?

Немецкая Бундеслига возвращается на большие экраны отдохнувшей и с новыми силами готова дарить сюжетные повороты в чемпионской гонке. Уже в пятницу "Бавария" примет дома "Хоффенхайм" - игры между этими командами традиционно получаются результативными, иногда дарят сенсации, но самый любопытный нюанс заключается в том, что мюнхенцы никогда не проводят два слабых матча против "Хоффе" подряд. Вот в последней встрече, например, "Бавария" этого оппонента переиграть не сумела. Значит, с высокой степенью вероятности в предстоящем поединке гранд будет сильнее и не отпустит от себя леверкузенский "Байер".

Крайне интересно будет узнать, в какой форме с новогодних каникул вернулись подопечные Хаби Алонсо. Самая яркая команда первой части немецкого сезона будет открывать для себя 2024 год выездом в "Аугсбург". Если с "Байером" всё более-менее хорошо, команда не потерпела в текущем сезоне ещё ни одного поражения и шагает в направлении исторического титула, то "Аугсбург" хоть и прилично забивает, но в обороне крайне уязвим. И если не случится какой-нибудь грандиозной внезапности, то три очка должны будут достаться лидеру Бундеслиги.

Италия: непростой выезд для "Интера", "Милан" принимает "Рому".

В итальянской Серии А сейчас ровно два претендента на чемпионское звание, один из них в субботу отправится в гости к соседям из "Монцы". И вряд ли испытание для "Интера" получится простым, если учесть, что подопечные Раффаэле Палладино крайне боевиты на своём поле, почти отобрали очки у "Ювентуса", а в прошлом туре добились довольно яркой победы на выезде, который вряд ли кто-то сможет назвать простым. Совсем недавно "нерадзурри" уже потеряли очки в Генуе в противостоянии с примерно таким же крепким, как и "Монца", орешком - "Дженоа". Сделал ли Симоне Индзаги правильные выводы и не повторит ли миланская команда прежних ошибок?

"Милан" и Стефано Пиоли много критиковали, а меж тем команд не только уверенно чувствует себя в лигочемпионской четвёрке, но и вряд ли рассталась с надеждами бороться за чемпионское звание, если учитывать, что отставание от "Интера" составляет перед стартом тура только девять очков, что на дистанции всего второго круга – мелочь несущественная. В 20-м туре "россонери" сыграют дома против "Ромы", которая и вне топ-4, и с Жозе Моуринью, который уже словно бы прощается с клубом. Центральная игра итальянских выходных обещает нечто крайне напряжённое.

Испания: баскское дерби, финал Суперкубка

20-й тур испанской Примеры пройдёт в несколько усечённом варианте, поскольку четыре её представителя отправились в Саудовскую Аравию выяснять, кто более достоин завоевать Суперкубок. Но и без грандов с "Осасуной" будет на что посмотреть. Например, на сенсационную "Жирону", которая отправится в гости к главному аутсайдеру сезона – "Альмерии". Хозяева не одержали за весь первый круг ни одной победы, в последнее время напрочь разучились играть против каталонцев, но всё равно в них можно поверить. Всё потому, что без боя аутсайдер сейчас никому не проигрывает, а у "Жироны" ведь должен когда-нибудь кончиться бензин?

И, конечно же, нельзя обойти вниманием баскское дерби между "Атлетиком" и "Реалом Сосьедадом". Претенденты на топ-4 подходят к принципиальному противостояния на фоне солидных беспроигрышных серий и в хорошем расположении духа после успешного преодоления раунда в Кубке Испании. В турнирной таблице Примеры "Атлетик" впереди на шесть очков, но когда ещё "Реалу Сосьедад" сокращать отставание от земляков, как не по итогам очной битвы?

Разумеется, и про Суперкубок нельзя не сказать. Формат с четырьмя участниками – это, конечно, строго на любителя, но раз уж мы подошли к финалу, то даже скептики могут со спокойной совестью обратить пристальное внимание на решающую битву. Тем более, что ожидает нас великое и ужасное Эль-Класико!

Франция: "Ланс" против ПСЖ

Франция тоже возвращается к чемпионату после кубковых разборок. Для "Ланса" они обидным образом закончились после поражения от "Монако", на очереди - противостояние с ещё одним грандом. "Пари Сен-Жермен", который в Лиге 1 сейчас максимально убедителен и который оторвался от конкурентов, попробует не подпустить к себе ни "Ниццу", ни "Монако" с помощью победы над действующими вице-чемпионами. Матч не рекомендуется пропускать не только по причине наличия не иллюзорной интриги, но и потому, что в последнее время соперничества "Ланса" и "Пари Сен-Жермен" стабильно получаются результативными и меньше четырёх голов не дарят.

Нидерланды: очередная победа ПСВ?

Эредивизи вновь в центре внимания нидерландских болельщиков, отдохнувших за время каникул. Если кто вдруг позабыл, то лидирует в чемпионате Нидерландов ПСВ, одержавший в шестнадцати матчах шестнадцать побед. И на очереди семнадцатая, потому что соперничать лидер и без пяти минут чемпион будет на своём поле с "Эксельсиором", который претендует сейчас разве что на то, чтобы не вылететь. Тем не менее, если в Эйндховене и не будет интриги, зато наверняка будут голы в достаточном для смотрибельности количестве.

Португалия: "Порту" играет с "Брагой"

Не абы какой матч в португальском чемпионате, где великое трио лидирует, а "Брага" не теряет надежд вклиниться в разборки грандов. Что ж, в воскресенье в Порту сразятся команды, представляющие или представлявшие Португалию в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка. Речь, конечно, о "Порту" и "Браге". Подопечные Сержиу Консейсау идут в таблице третьими, отстают от первой позиции на пять очков. А "Брагу" опережают на два балла. Как вывод – во всех отношениях важность встречи сложно переоценить.

Турция: вернется ли двоевластие?

Вполне может получиться увлекательным и турецкий тур. Конечно, яркой вывести здесь не будет, но можно обратить внимание на противостояние "Кайсериспора" и "Галатасарая". Хозяева выдали великолепный старт сезона, но в последнее время притормозили, подопечные Окана Бурука и в Лиге чемпионов пошумели, и в Суперлиге почти не допускают осечек. Учитывая напряжённый характер чемпионской гонки и серьёзный настрой "Фенербахче", у оранжево-красных нет права на ошибку в домашней игре с оппонентом, готовым покусать фаворита.

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