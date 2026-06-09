Саудовские клубы готовы побороться за Рафинью

Бразильский вингер Рафинья может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, интерес к футболисту "Барселоны" проявляют сразу два саудовских гранда - "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср".

По информации источника, оба клуба готовы предложить каталонцам около 80 миллионов евро за трансфер игрока.

Кроме того, Рафинье обещают существенное улучшение финансовых условий. Сообщается, что в случае переезда в Саудовскую Аравию его нынешняя зарплата может увеличиться в четыре раза.

В завершившемся сезоне бразилец был одним из ключевых футболистов "Барселоны" и помог команде добиться успехов на внутренней арене.

Контракт Рафиньи с каталонским клубом действует до лета 2028 года.