11 Января 2024
RU

"Вернулся домой"

Мировой футбол
Новости
11 Января 2024 17:47
"Вернулся домой"

Английский футболист Джейдон Санчо прокомментировал своё возвращение в дортмундскую «Боруссию». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", он присоединился к «шмелям» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в АПЛ Санчо переехал именно из «Боруссии».

«Когда я сегодня вошёл в раздевалку, у меня возникло ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперёк, я всегда был очень близок со здешними болельщиками и никогда не терял связи с руководством. Мне не терпится снова увидеть своих товарищей по команде, выйти на поле, играть в футбол с улыбкой на лице, создавать голевые моменты, забивать голы и помогать квалифицироваться в Лигу чемпионов», - приводит слова Джейдона Санчо официальный сайт дортмундской «Боруссии».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Внутри руководства мадридского "Реала" возник раскол из-за трансфера Мбаппе
19:43
Мировой футбол

Внутри руководства мадридского "Реала" возник раскол из-за трансфера Мбаппе

"Более зрелые и опытные" представители мадридского клуба считают, что "сливочным" следует приобрести Осимхена
Игроки "Аль-Насра" могут вернуться в Европу
15:55
Мировой футбол

Игроки "Аль-Насра" могут вернуться в Европу

За футболистами саудовской команды наблюдают клубы из английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А
Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе "Реала"
14:43
Мировой футбол

Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе "Реала"

Оба специалиста провели по 263 игры
"Беспроигрышный вариант для всех". Вернер сделает "Тоттенхэм" лучше
13:43
Мировой футбол

"Беспроигрышный вариант для всех". Вернер сделает "Тоттенхэм" лучше

Тимо Вернер получил еще один шанс заиграть в английской Премьер-лиге
Самолёт сборной Гамбии развернулся в полёте из-за серьёзной неисправности по пути на КАФ - ФОТО
13:16
Мировой футбол

Самолёт сборной Гамбии развернулся в полёте из-за серьёзной неисправности по пути на КАФ - ФОТО

Предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне
Гюлер рассказал о поддержке Анчелотти
12:17
Мировой футбол

Гюлер рассказал о поддержке Анчелотти

"Он постоянно говорит мне о своей уверенности во мне"

Самое читаемое

"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ
9 Января 16:10
Азербайджанский футбол

"Хочу выучить азербайджанский язык, но это очень сложно" - ИНТЕРВЬЮ

"Хорошо, что у нас есть переводчик"
Вусал Искендерли назвал еще один клуб, от которого получил предложение
9 Января 19:39
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли назвал еще один клуб, от которого получил предложение

"Но я сказал им, что поеду в Болу, и вопрос был закрыт"
Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена
9 Января 16:45
Азербайджанский футбол

Игра "Туран Товуза" с румынским клубом перенесена

Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия
Встреча с юными волейболистами Гянджи - ФОТО
9 Января 17:47
Волейбол

Встреча с юными волейболистами Гянджи - ФОТО

Представители Федерации обменялись мнениями о проделанной работе и планах дальнейшего развития волейбола в стране