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Гюлер рассказал о поддержке Анчелотти

Мировой футбол
Новости
11 Января 2024 12:17
Гюлер рассказал о поддержке Анчелотти

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о постоянной поддержке со стороны главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я был травмирован в течение пяти месяцев. Как только восстановился после повреждений - тренер тут же включил меня в состав и позволил играть. Он постоянно говорит мне о своей уверенности во мне. Надеюсь, если я продолжу набирать форму в том же духе, всё наладится», - приводит слова Гюлера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь два неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 15 млн.

İdman.biz

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