Гвардиола высказался о 115 обвинениях против "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал расследование по делу о 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, испанский специалист заявил, что полностью доверяет руководству клуба.

"Решение будет принято. Я полностью доверяю клубу. Я с ними разговаривал и доверяю им, судя по их поведению и поступкам", - сказал Гвардиола.

Тренер отметил, что многие события относятся к периоду, когда нынешнего штаба и большинства игроков еще не было в команде.

"В тот момент здесь отсутствовали представители тренерского штаба, персонала и большинство игроков. Это произошло достаточно давно, мое доверие к клубу остается неизменным", - подчеркнул специалист.

Напомним, расследование в отношении "Манчестер Сити" касается периода с 2009 по 2018 год.

В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила клуб в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Среди обвинений фигурируют предоставление недостоверной информации о доходах клуба, неполные данные о выплатах тренерам и футболистам, а также нарушения правил УЕФА и АПЛ в сфере финансовой устойчивости.