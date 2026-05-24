24 Мая 2026
"Бенфика" хочет заработать больше на уходе Моуринью в "Реал"

24 Мая 2026 12:16
Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера "Реала" может затянуться из-за ситуации внутри мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, "Бенфика" намерена воспользоваться задержкой, чтобы получить более крупную компенсацию за досрочное расторжение контракта с португальским специалистом.

По информации источника, в соглашении Моуринью прописан пункт, позволяющий ему покинуть лиссабонский клуб за 7 миллионов евро до 26 мая.

После этой даты данный пункт утратит силу, и "Реалу" придется вести отдельные переговоры с "Бенфикой" о сумме компенсации.

Отмечается, что независимо от исхода переговоров с мадридским клубом Моуринью не останется в "Бенфике", несмотря на действующий контракт до 2027 года.

İdman.Biz
