Тренер "Барселоны" Хави: Гюндоган - прекрасный игрок, который упал на нас с неба

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил уровень мастерства полузащитника каталонского клуба Илкая Гюндогана, присоединившегося к сине-гранатовым минувшим летом.

«Илкай приносит нам много пользы. В прошлом матче он изменил ситуацию, когда мы находились в тяжёлом положении (Гюндоган забил победный гол «Барселоны» на 90+3-й минуте в матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:2). Он игрок, который определяет индивидуальность команды. Это всегда положительно сказывается на ней. Он упал на нас с неба. Многие любят критиковать, но его показатели очень хорошие», - приводит слова Хави Sport.es.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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