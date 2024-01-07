"Барселона" намерена приобрести "жемчужину бразильского футбола" Мессиньо - ФОТО

Руководство «Барселоны» проявляет серьёзную заинтересованность в приобретении 16-летнего крайнего нападающего «Палмейраса» Эстевана Виллиана Алмейды де Оливейры Гонсалвеша, которого в Бразилии называют Мессиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, в покупке футболиста заинтересованы и другие гранды европейского футбола, в числе которых называются «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ювентус». Однако подчёркивается, что сам Мессиньо изъявил желание перейти именно в каталонский клуб. Препятствием на пути перехода 16-летнего таланта в «Барселону» может стать цена на футболиста в € 60 млн, установленная «Палмейрасом».

В нынешнем сезоне Мессиньо принял участие в одном матче, в котором отметился дублем. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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