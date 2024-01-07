Сборная футболистов с истекающими в 2024 году контрактами

Объявлен символический состав игроков, контракт которых истекает в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, портал «90min» представил 11 игроков, которые получат статус свободных агентов.

В список вошли четыре игрока из Ла Лиги, трое - из Премьер-лиги, по два - из Лиги 1 и серии А.

Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ»);

Защитники: Хуан Миранда («Бетис»), Тьяго Силва («Челси»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Лукас Васкес («Реал»);

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»), Лука Модрич («Реал»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»).

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