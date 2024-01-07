Ла Лига назвала лучшего футболиста декабря. Им стал украинец

Украинский форвард «Жироны» Артём Довбик был признан лучшим футболистом декабря в Ла Лиге, сообщает официальный сайт испанского чемпионата.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в голосовании он обошёл Борху Майораля («Хетафе»), Альваро Вальеса («Лас-Пальмас»), Родриго («Реал») и Иньяки Уильямса («Атлетик»).

В декабре Довбик забил четыре гола: «Бетису», «Барселоне» и сделал дубль «Алавесу».

Довбик перешёл в «Жирону» из «Днепр-1» минувшим летом за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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