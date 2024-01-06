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Команда Рената Дадашева снова проиграла

Мировой футбол
Новости
6 Января 2024 17:06
Команда Рената Дадашева снова проиграла

Команда Рената Дадашова, игрока сборной Азербайджана, проиграла второй раз подряд в Суперлиге Турции.

İdman.biz сообщает, что "Хатайспор", честь которого защищает наш нападающий, не добился успеха в выездном матче с "Ризеспором" в 19-м туре.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дадашов вышел на поле на 72-й минуте.

В результате команда Волкана Демиреля проиграла 3 из последних 4 матчей и однажды сыграла вничью.

Отметим, что "Хатайспор" занимает 14-е место в турецкой Суперлиге с 19 очками.

İdman.biz

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