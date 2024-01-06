"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за подписание защитника мадридского "Реала"

"Манчестер Юнайтед" так же, как и "Челси", нацелен на приобретение левого защитника мадридского "Реала" Ферлана Менди. Об этом сообщает All Transfers в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", французский защитник выступает в составе "сливочных" с 2019 года. За этот период он принял участие в 147 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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