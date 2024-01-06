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Моуринью высказался о своём будущем

Мировой футбол
Новости
6 Января 2024 17:38
Моуринью высказался о своём будущем

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался относительно своего будущего после победы над "Кремонезе" в Кубке Италии (2:1).

"Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет - не хочу ничего знать о других или с кем-то разговаривать.

Ведёт ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда. Честность и взаимность имеют для меня большое значение. У меня нет причин думать, что семья Фридкиных нечестная. Я доверяю их честности на 100 процентов.

Это не значит, что они хотят меня здесь видеть, но я не верю, что они ведут переговоры с другими тренерами за моей спиной", - заявил Моуринью на пресс-конференции.

Португальский специалист возглавляет римский клуб с 2021 года и смог стать победителем Лиги конференций сезона-2021/2022.

İdman.biz

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