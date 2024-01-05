6 Января 2024
RU

"Бешикташ" проиграл в третий раз за последние 4 игры

Мировой футбол
Новости
5 Января 2024 23:19
"Бешикташ" проиграл в третий раз за последние 4 игры

19-й тур турецкой Суперлиги начался тремя играми.

İdman.biz сообщает, что "Бешикташ" проиграл дома.

Стамбульский клуб, который все еще ищет тренера, проиграл со счетом 1:3 «Касымпаше». Команда в третий раз за последние 4 игры покинула поле без очков. Да Кошта оформил хет-трик за команду гостей и сыграл большую роль в победе.

В другой встрече дня победитель не определился. «Газиантеп» не смог защитить преимущество, выигрывая со счетом 2:0. В матче между «Антальяспором» и «Аланьяспором» голов забито не было.

Турецкая Суперлига
19-й тур
Газиантеп - Пендикспор - 2:2
Антальяспор - Аланьяспор - 0:0
Бешикташ - Касымпаша - 1:3

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

У Бензема, Фирмино и Неймара проблемы в Саудовской Аравии. Там не такой рай, как говорит Роналду
5 Января 23:00
Мировой футбол

У Бензема, Фирмино и Неймара проблемы в Саудовской Аравии. Там не такой рай, как говорит Роналду

Но португалец зазывает к шейхам новых звезд
Мбаппе хочет определиться с переходом в "Реал" до матча 1/8 финала ЛЧ с "Реалом Сосьедад"
5 Января 22:11
Мировой футбол

Мбаппе хочет определиться с переходом в "Реал" до матча 1/8 финала ЛЧ с "Реалом Сосьедад"

Будущее нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе может быть определено в ближайшие полтора месяца, сообщает L’Équipe
Киммих и и еще пять игроков, на которых "Манчестер Сити" следует нацелиться в январе
5 Января 20:51
Мировой футбол

Киммих и и еще пять игроков, на которых "Манчестер Сити" следует нацелиться в январе

Чемпионской команде Пепа Гвардиолы зимой жизненно важно укрепить центральную зону
Анчелотти подвёл итоги выступлений "Реала" в первом круге испанской Примеры
5 Января 20:00
Мировой футбол

Анчелотти подвёл итоги выступлений "Реала" в первом круге испанской Примеры

"Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше"
Одного Месси недостаточно: может ли МЛС стать топ-лигой?
5 Января 19:07
Мировой футбол

Одного Месси недостаточно: может ли МЛС стать топ-лигой?

Оцениваем перспективы заокеанской лиги
Хакан Чалханоглу объяснил свой переход из "Милана" в "Интер"
5 Января 18:14
Мировой футбол

Хакан Чалханоглу объяснил свой переход из "Милана" в "Интер"

"Все думают, что я покинул "Милан" из-за денег, но это далеко не всё, что меня волнует"

Самое читаемое

Умер заслуженный тренер
3 Января 14:51
Дзюдо

Умер заслуженный тренер

Информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана
Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге
3 Января 16:31
Другие

Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге

В таблице, учитывающей результаты международных соревнований 2023 года, Азербайджан занимает 46-е место
Сафарли успешно начал турнир в Германии
3 Января 09:29
Шахматы

Сафарли успешно начал турнир в Германии

В первых двух турах гроссмейстер одержал победы и возглавил таблицу
"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место
3 Января 12:51
Азербайджанский футбол

"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место

Определен список самых маленьких клубов в истории Лиги чемпионов на групповом этапе