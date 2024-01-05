"Бешикташ" проиграл в третий раз за последние 4 игры

19-й тур турецкой Суперлиги начался тремя играми.

İdman.biz сообщает, что "Бешикташ" проиграл дома.

Стамбульский клуб, который все еще ищет тренера, проиграл со счетом 1:3 «Касымпаше». Команда в третий раз за последние 4 игры покинула поле без очков. Да Кошта оформил хет-трик за команду гостей и сыграл большую роль в победе.

В другой встрече дня победитель не определился. «Газиантеп» не смог защитить преимущество, выигрывая со счетом 2:0. В матче между «Антальяспором» и «Аланьяспором» голов забито не было.

Турецкая Суперлига

19-й тур

Газиантеп - Пендикспор - 2:2

Антальяспор - Аланьяспор - 0:0

Бешикташ - Касымпаша - 1:3

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