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Мбаппе хочет определиться с переходом в "Реал" до матча 1/8 финала ЛЧ с "Реалом Сосьедад"

Мировой футбол
Новости
5 Января 2024 22:11
Мбаппе хочет определиться с переходом в "Реал" до матча 1/8 финала ЛЧ с "Реалом Сосьедад"

Будущее нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе может быть определено в ближайшие полтора месяца, сообщает L’Équipe.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, идея форварда состоит в том, чтобы определиться со своим будущим до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад», который состоится 14 февраля. Напомним, ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов отказаться от трансфера форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда ради подписания Мбаппе.

Срок действия текущего контракта 25-летнего Килиана с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе.

Ранее появлялась информация, что «Реал» намерен изменить свою тактику ведения переговоров с Мбаппе, ожидая ответа от форварда «ПСЖ» в течение только первых двух недель января. Если игрок не согласится на переход в мадридскую команду, то потеряет шансы сыграть за неё когда-либо.

İdman.biz

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