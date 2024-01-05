Анчелотти подвёл итоги выступлений "Реала" в первом круге испанской Примеры

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в первом круге испанской Примеры.

«Я не думаю, что в первом круге мы могли выступить лучше. Но нужно смотреть вперёд. Всего 11 пропущенных голов? Я очень доволен этой статистикой. Это пример самоотдачи. Мы решили проблему, которая возникла во время матча с «Атлетико». В той игре мы поняли, что плохо обороняемся», - приводит слова Анчелотти Marca.

В «Реале» Анчелотти работает с 2021 года. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат Испании в сезоне-2021/2022, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками.

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